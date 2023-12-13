Мишель о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС: "Работаю над планом А, а не над другими планами"

Президент Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что делает все, чтобы саммит ЕС завершился успехом.

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, процесс расширения ЕС - сложный и это "дорога с несколькими ступеньками".

"Тем важнее, мне кажется, сделать дополнительный шаг в направлении расширения. Важно также принять во внимание очень существенные реформы, введенные Украиной и некоторыми другими странами-кандидатами", - подчеркнул президент Евросовета.

Отвечая на вопрос о том, как долго Украина может оставаться в комнате ожидания, если саммит 14-15 декабря не откроет ей переговоры о вступлении с ЕС, Мишель заметил, что все еще работает над планом "А", несмотря на категорическую позицию Венгрии.

"Не хочу говорить о возможном провале этого саммита, поскольку хочу сделать все, чтобы он завершился успехом. Я не недооцениваю вызовы и трудности, и их все видят, потому что это публичные, демократические дебаты. Каждый видит, о чем идет речь, и какие позиции высказывают разные страны. Думаю, предстоит сделать дополнительный шаг. И я работаю над планом А, а не над другими планами", – подытожил президент Европейского Совета.

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