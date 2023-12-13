Российские пропагандисты показали в эфире своего Первого канала обращение главы MI6 Мура с призывом шпионить

На Первом канале РФ показали обращение главы британской разведки MI6 Ричарда Мура к гражданам РФ, в котором он призывает их к сотрудничеству со своей специальной службой. Разведчик поблагодарил пропагандистов Кремля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Обращение Мура показали в пропагандистском шоу на Первом канале, которое ведет бывшая российская шпионка Мария Бутина.

Эфир начался с длинного отрывка из речи Мура "Идем со мной шпионить", переведенной на русский язык.

"Россияне, пораженные войной в Украине, обращаются к MI6. Призываю других следовать этому примеру. Наша дверь всегда открыта", - заявил глава MI6 в обращении.

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После этого Мур в соцсети Х (бывший твиттер) поблагодарил российских пропагандистов.

"Честно говоря, мы задумывались над тем, как лучше распространять мое сообщение среди целевой аудитории в России. Мы не ожидали помощи от российских госСМИ. Спасибо, ребята", - написал глава британской разведки.

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