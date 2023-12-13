МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми ботами "Киевстар"

Правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме с фейковыми ботами оператора "Киевстар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.

Далее абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.

В МВД советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.

Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета от компании "Киевстар".

Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

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