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МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми ботами "Киевстар"

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МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми ботами "Киевстар"
Правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме с фейковыми ботами оператора "Киевстар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.

Далее абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.

В МВД советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.

Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета от компании "Киевстар".

Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевстар" планирует начать возобновлять некоторые сервисы во второй половине дня, – президент компании Комаров

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Топ комментарии

  • Дима Л 48527cef
    оперативно працюють, падли
    в сізо на оук'яні у кожного другого мобільний з яких вони й працюють
    спитайте в мінюста чому саме так склалось... 🤑
  • Ig Shu
    кого вішати, шановний? Якщо всі короткі номери, через котрі й вертяться усілякі шахрайські теми, належать так чи інакше ментам...
  • Владимир Лонгер
    Сейчас очень распространена тема с мошенничеством, когда предлагают якобы взять Вас на работу, а именно вы лайкаете какие то сайты и вам за это платят деньги, причем первый раз реально скидывают на карту 100-300гр, а уже потом, когда налажено "доверие к работодателю", выманивают данные Вашей карты.
    Знакомые делают так. Когда приходит подобное предложение, они сразу не посылают мошенников, а дожидаются перечисления этих 100-300гр, а уже потом блокируют мошенника и эти деньги пересылают на дроны для армии)
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