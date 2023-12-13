МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми ботами "Киевстар"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.
Далее абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.
В МВД советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.
Ранее в СБУ сообщили, что сегодня начнется запуск мобильной связи и интернета от компании "Киевстар".
Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.