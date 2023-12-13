Проиграть нельзя. Наше государство – единственное, что у нас есть, – Зеленский

Без внешней финансовой и военной помощи нашей стране будет очень трудно противостоять врагу, но и проиграть Украина не может.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, нельзя победить без помощи. Но и проиграть тоже нельзя, потому что это единственное, что у нас есть – наше государство", - сказал Зеленский.

"В течение первых дней полномасштабной войны мы действительно были одни. И это было сложно и очень тяжело. Трагический период для нас и нашего народа. И вы видели, как это было для нас. Нас почти оккупировали, но мы никуда не убежали. Мы не уехали, и мы вступили и приняли это сражение", - сказал он.

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Без помощи, сказал Зеленский, "сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизнь ваших людей, ваше общество, людей, детей, вам, безусловно, нужен мощный щит обороны".

"И если мир, Европа объединяются вокруг Украины, это важно для нас", - сказал он.

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