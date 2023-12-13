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Зеленский о визите в США: Получил позитивный сигнал поддержки Украины

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Зеленский о визите в США: Получил позитивный сигнал поддержки Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Соединенные Штаты.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

"О вчерашнем (визите в США. - Ред.). С конгрессменами, с сенаторами с представителями обеих партий, с администрацией президента, с ним лично, от спикер Соединенных Штатов я получил положительный сигнал по поддержке Украины. Есть влияние относительно сроков, влияние внутренней политической ситуации, безусловно, оно есть. Такова ситуация. Но уверенность у всех есть", - сказал Зеленский.

Читайте: Проиграть нельзя. Наше государство – единственное, что у нас есть, – Зеленский

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Топ комментарии

  • Дик Шелдон
    Нас українцям не сигнал потрібен і не обіцянки. А зброя та гроші. Тому що дуже важко битися з тою ордою.
  • Прощай немытая раССея
    Суспільство теж отримало "потужний сигнал" від Безмозглої....хто ж передав цей сигнал через неї ?....
  • sergey yakovenko 9813e78b
    "...отримав позитивний сигнал щодо підтримки України." Як же вже затрахав цей сигнальщік. "отримав сигнал", "послав сигнал" ти, ублюдок, цими сигналами заряди пускову ППО, автомат, гармату, ПТРК. Два роки закатав у асфальт, а тепер всіх годує сигналами.
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