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Зеленский о разговоре с Орбаном: Попросил назвать хотя бы одну причину блокирования членства Украины в ЕС. Жду ответа

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Зеленский о разговоре с Орбаном: Попросил назвать хотя бы одну причину блокирования членства Украины в ЕС. Жду ответа
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

"Я не могу сказать, что это была особая встреча, или намеренно спланированная. У нас был диалог, это правда. И я думаю, что нам нужно организовать очень конструктивную встречу между нашими государствами. Потому что у нас есть общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать. Одна из очень важных тем, которые я поднимал с ним (Орбаном - ред.) касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы, но я действительно не вижу глобальной проблемы в этом вопросе.

Вот почему нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", – отметил президент.

По словам Зеленского, он дал информацию Орбану о том, что у него нет никакой причины блокировать членство Украины в ЕС.

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не 3, не 5, не 10. Дай мне одну причину. И я жду ответа", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Читайте: Венгрия снимет вето на €50 млрд для Украины, если ЕС разморозит все средства, - советник Орбана

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Топ комментарии

  • sergey yakovenko 9813e78b
    "...ми сусіди і нам потрібно розмовляти.", тому я і дав команду; Пороха за кордон не випускати.
  • sergey yakovenko 9813e78b
    От придурок.
  • FREIGHTING 23e4aca9
    Корупція - Єрмак, Татаров, Баканов, неможливо довіряти взагалі нічого бо зіллють всі таємниці Путіну, вони ж не розуміють своєї "суб'єктності", як сам Зеленський і казав.
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