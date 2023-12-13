Норвегия передаст Украине пусковые установки ПВО NASAMS

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

"Норвегия пожертвует Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (это около $24,4 млн. - Ред.). Некоторые системы отправляются с наших собственных складов, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие заказываются у производителей и будут отправлены позже. Украина в дальнейшем зависит от военной поддержки союзников и партнеров, чтобы противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, ПВО является решающей частью обороны Украины, а украинские власти просят об усилении поддержки ПВО и предоставляют этому приоритет.

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Он отметил, что это станет "большим вкладом" в способность Украины защищать себя.

Правительство страны решило передать дополнительные NASAMS из собственных запасов Вооруженных сил, поскольку Украине "крайне необходимо развить ПВО в краткосрочной перспективе".

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