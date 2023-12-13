Зеленский о призывах переходить к обороне на фронте: Это не кризис, а зима. Надо готовиться к следующим операциям
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава государства отреагировал на статью NYT о том, что Украине якобы следует переходить к обороне вместо наступления.
"По заявлению генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал президент Украины.
Зеленский заявил, что россияне не добились никаких побед на фронте этого года. Оккупационные войска, как и в прошлом году, сосредотачиваются на востоке Украины. По словам президента, самое главное для Украины сейчас – сдержать захватчиков.
"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. Они попробовали там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев". Теперь они отослали туда большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина добилась успеха на море, благодаря чему удалось снять российскую блокаду.
"Что касается победы - все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех. Надо готовиться к следующим операциям", - заявил президент.