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Зеленский о призывах переходить к обороне на фронте: Это не кризис, а зима. Надо готовиться к следующим операциям

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Зеленский о призывах переходить к обороне на фронте: Это не кризис, а зима. Надо готовиться к следующим операциям
Зимой всегда замедляются операции, будь то контрнаступательные или оборонительные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства отреагировал на статью NYT о том, что Украине якобы следует переходить к обороне вместо наступления.

"По заявлению генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так - в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", - сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что россияне не добились никаких побед на фронте этого года. Оккупационные войска, как и в прошлом году, сосредотачиваются на востоке Украины. По словам президента, самое главное для Украины сейчас – сдержать захватчиков.

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"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. Они попробовали там очень много раз, где в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев". Теперь они отослали туда большое количество своих войск. Мы говорим о сотнях тысяч военных. Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина добилась успеха на море, благодаря чему удалось снять российскую блокаду.

"Что касается победы - все говорят о большом успехе на море, который действительно был. Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех. Надо готовиться к следующим операциям", - заявил президент.

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Топ комментарии

  • Александр Мовчан 521c9775
    "Зеленський заявив, що росіяни не досягли ніяких перемог не фронті цього року....". Что ты мелешь, НЕДОРАЗУМЕНИЕ? Ты же ничего ни в чем не сображаешь , кроме как в мародерстве и вранье! Бахмут с окрестностями ОРДА захватила , на Купянск снова наступает , практически потеряна Авдеевка ( хоть бы не было окружения! ) , Каховское водохранилище исчезло и уже не является водной преградой при наступлении ОРДЫ на север ... Летний "потужний контрнаступ" , про который вопил полгода телеМАРАФЕТ по факту привел к заманиванию на минные поля и мощные ордынские укрепрайоны подготовленных на Западе бригад ЗСУ ... в результате за лето и начало осени по факту бессмысленно утратили погибшими и ранеными десятки тысяч подготовленных воинов , много бронетехники , боекомплекта , ГСМ ... и этим создали для ОРДЫ хорошие условия для осенне-зимнего наступления. Страна приближается к КАТАСТРОФЕ - под Авдеевкой и на других фронтах БЕДА ( ОРДА тотально наступает ) , деньги в бюджете на соцвыплаты , бюджетникам и военным заканчиваются ( дефицит бюджета 40% ) ; ОРДА положила Киевстар с еще неопределенными последствиями; ВПК почти не работает ; ракетные обстрелы продолжаются и скорее всего будут усиливаться ; люди продолжают выезжать из страны ... А у Военного Вождя в приоритете туризм - Кабо-Верде, Уругвай , Аргентина, США, Норвегия ... КАКАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ !
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А якби якесь зелене падло не розмінувало Чонгар то і ситуація була інша..
  • Юрій Вінгорськи
    а зроби як чапаєв...
    шашку наголо і попереду штурмовиків.....
    слабо???
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