Вторую систему Patriot Германия передаст Украине до конца года, - Шольц

Германия в этом месяце передаст Украине вторую систему ПВО Patriot.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц депутатам Бундестага в среду в "правительственном заявлении" перед началом Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он назвал войну РФ против Украины центральным политико-безопасным вызовом Европейскому континенту. В то же время он отметил роль Германии в укреплении украинской ПВО, которая этой зимой гораздо лучше может защищать страну от российских ракет и дронов. Шольц упомянул переданные Германией САУ Gepard, системы Iris-T и Patriot.

"Вторая система ПВО Patriot из Германии начнет выполнять задачи в Украине еще в этом году", – заявил канцлер.

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Глава немецкого правительства поблагодарил своего министра обороны Бориса Писториуса, который во время недавнего визита в Киев пообещал передать дополнительные Iris-T, противодронные системы и сенсоры. Он также назвал в числе передаваемого в рамках зимнего пакета помощи, БМП, боеприпасы, зимнюю одежду для солдат и генераторы. Это все то, в чем Украина нуждается больше всего и немедленно, отметил Шольц.

Он проинформировал о только что принятом решении сохранить на обещанном уровне - 8 млрд евро - прямую военную помощь Украине в следующем году.

Канцлер добавил, что каждый день не перестает удивляться тому, что делают украинские солдаты.