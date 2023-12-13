Еврокомиссия решила задержать выделение Венгрии 10 млрд евро, - Reuters

Европейская комиссия пока не будет выделять Венгрии 10 миллиардов евро. Она ждет последнего шага со стороны Будапешта, чтобы разблокировать доступ страны к миллиардам евро, замороженным после того, как премьер-министр Виктор Орбан нанес ущерб демократической системе сдерживаний и противовесов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия заявила, что последние судебные реформы Венгрии должны сначала быть опубликованы в официальном журнале страны, чтобы они вступили в силу, что позволит разморозить до 10 млрд евро помощи развития Будапешта из общего бюджета блока.

Блок надеялся, что разблокировка денег поможет повлиять на премьер-министра Виктора Орбана. Но его старший помощник потребовал сумму до 30 млрд евро в заявлении для Bloomberg.

Еврокомиссия отреагировала дальнейшим повышением ставок, поскольку ЕС вовлечен в борьбу с Венгрией что углубляется из-за поддержки Украины, на которую Орбан грозится наложить вето на саммите лидеров блока в Брюсселе 14-15 декабря.

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