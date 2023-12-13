Шольц предостерег от уменьшения поддержки Киева: "Путин все еще полон решимости поставить Украину на колени"

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о негативных последствиях уменьшения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией и заявил, что Владимир Путин по-прежнему полон решимости "поставить Украину на колени военным путем". Глава Кремля рассчитывает на уменьшение международной поддержки для Киева.

Об этом немецкий канцлер сказал в среду в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путем", – сказал он.

По словам Шольца, российский диктатор рассчитывает на то, что международная поддержка Украины уменьшится.

"Опасность того, что этот расчет может сработать, не может быть отвергнута", – добавил канцлер ФРГ.

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Он также указал на то, как президент США Джо Байден борется в своей стране за выделение новых средств на поддержку Украины.

По его словам, в ЕС все еще нет согласия относительно того, как можно стабилизировать бюджет Украины в ближайшие годы – речь идет о том, что планы выделить 50 млрд евро Украине в следующие 4 года зашли в тупик.

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