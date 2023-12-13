Дания предоставит Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро
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Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины 13 декабря на пресс-конференции в Осло.
Фредериксен отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.
Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.