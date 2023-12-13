Дания предоставит Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро

Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины 13 декабря на пресс-конференции в Осло.

Фредериксен отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.

Читайте также: Дания увеличит помощь Украине до 2027 года на более чем 3 миллиарда евро