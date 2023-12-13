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Дания предоставит Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро

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Дания предоставит Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро
Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины 13 декабря на пресс-конференции в Осло.

Фредериксен отметила, что 14 декабря она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.

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Топ комментарии

  • Остап Покотило
    Дякуємо!
  • Остап Покотило
    Украина получит от Чехии военную технику на сумму почти 5 млрд.евро.
  • wittmann1980
    Лучше всего сразу вооружением и боеприпасами, это, просто, прям таки архикритично и нужно.
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