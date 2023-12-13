ЕС сможет поставить Украине 1 млн боеприпасов в 2024 году, несмотря на задержки, руководство поставило "амбициозную цель", - европейский чиновник

В Европейском союзе убеждены, что смогут достичь цели в один миллион боеприпасов, обещанных Украине в следующем году, несмотря на то, что сейчас процесс затормозился. Руководство ЕС сотрудничает с партнерами, чтобы найти снаряды в странах, где они есть.

Об этом журналистам в Брюсселе рассказал европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, ЕС уже поставил Украине 500 тысяч снарядов.

"Если вы спросите меня о текущей траектории, я думаю, что мы достигнем ее в следующем году. Это правда, мы немного задержались. Но руководство поставило перед собой амбициозную цель, которая требовала от них усилий", – отметил чиновник.

Он добавил, что для достижения этой цели ЕС сотрудничает с партнерами, порой непублично, чтобы найти боеприпасы в странах, в которых они есть.

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