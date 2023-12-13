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Стыдно слышать об усталости от войны в Европе, мы не можем позволить себе устать раньше, чем украинцы в окопах, - премьер Дании Фредериксен

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Стыдно слышать об усталости от войны в Европе, мы не можем позволить себе устать раньше, чем украинцы в окопах, - премьер Дании Фредериксен
Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ей стыдно слышать об усталости от войны в Европе. Российский диктатор Владимир Путин надеется на раскол и истощение, поэтому Украина нуждается в большей военной поддержке.

Об этом она заявила в разговоре с журналистами после встречи с лидерами нордических стран и президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.dk.

По словам Фредериксен, усталость и истощение из-за войны в Европе – это то, чего хочет президент РФ Владимир Путин.

"Путин надеется на раскол и истощение. Мне стыдно слышать об усталости от войны в Европе. Я могу понять это, если вы находитесь в окопах или если вы украинец, но остальные из нас просто не могут позволить себе устать раньше, чем украинцы", - отметила премьер Дании.

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По словам Фредериксен, поддержка Украины остается массовой и широкой, даже несмотря на то, что "несколько правых политиков и республиканцев" начинают постепенно отступать.

"Мы должны быть одними из тех, кто твердо стоит на игровом поле, и мне приятно видеть, что большинство датчан поддерживают это", - подчеркнула она.

Она отметила, что Украина нуждается в большей поддержке, особенно военной.

"Но также и моральной поддержки от всех нас, кто тоже стремится к миру. Все знают, что стоит на кону. Если мы пошатнемся в нашей вере в победу демократии и мира, то кто мы такие?" - добавила Фредериксен.

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Она отметила также, что саммит ЕС, который состоится в четверг и пятницу и на котором будет обсуждаться членство Украины в ЕС, будет "очень сложным".

"Самый сложный вопрос – это вопрос расширения ЕС", - добавила премьер Дании.

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  • Only
    Той випадок, коли у жінок при владі яйця набагато крутіші, ніж у багатьох чоловіків!

    Дякую, пані Метте - Ви добре розумієте сутність цієї війни!
  • YU ST
    Дякуємо цій малій, але великій країні! Слава Данії, слава Україні!
  • Николай Николаевич b96f438b
    Якщо вже дуже втомляться, то мають знати, що їхні занепокоєння стріляють на значно меншу відстань ніж рашистські гради. Перевірено асфальтом.
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