В 2023 году к языковому омбудсмену поступило 88 обращений относительно нарушений языкового закона в учреждениях высшего образования

В 2023 году к уполномоченному по защите государственного языка поступило 88 обращений относительно нарушений законодательства в учреждениях высшего образования, это более половины всех обращений относительно нарушений в сфере образования и науки.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13 декабря 2023 года к уполномоченному поступило 88 обращений по поводу нарушений законодательства в учреждениях высшего образования, что составляет более половины всех обращений по поводу нарушений в сфере образования и науки.

В 2023 году уполномоченным было вынесено 26 постановлений по делам об административном правонарушении в сфере образования, из них – 22 в учреждениях высшего и профессионального высшего образования. В 13 случаях нарушения языкового законодательства к виновному в совершении административного правонарушения было применено административное взыскание в виде предупреждения, в 4 - вынесен штраф в размере 3400 грн", - говорится в сообщении.

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