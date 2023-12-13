В результате атак россиян с середины июля повреждены 105 объектов портовой инфраструктуры, - АМПУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как говорится, об этом рассказал глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
По его информации, в результате массированных атак было повреждено или частично разрушено 10 элеваторов, два трубопровода, 34 административных здания, 26 складов с растительным маслом и топливом, 93 транспортных средства, а также 69,7 тыс. кв.м. складов хранения зерновых грузов и 62 тыс. тонн зерновых грузов.
Литвин добавил, что в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры погибли три человека, 12 получили ранения.
Он добавил, что формируется список уничтоженного и поврежденного имущества и оценивается стоимость восстановления объектов.