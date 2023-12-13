Чешский премьер Петр Фиала пообещал приложить все усилия, чтобы поддержать Украину на Евросовете

Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала пообещал работать на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе для сохранения поддержки Украины при одновременном сохранении единства в рядах Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ответе на открытое письмо к нему 60 известных чешских общественных деятелей с призывом настаивать на финансовой помощи Украине, несмотря на возможное вето Венгрии. Оба письма есть в распоряжении издания Blesk, передает Укринформ.

"В наших интересах поддерживать Украину столько, сколько нужно. Продолжение поддержки Украины является приоритетом Чешской Республики на ближайшем декабрьском заседании Европейского Совета вместе с началом переговоров с Украиной о вступлении. Я также буду подходить к переговорам с точки зрения сохранения единства в Европейском Союзе и приложу все усилия, чтобы найти консенсус", – написал Фиала.

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Он отметил, что высоко ценит гражданский интерес к международным событиям и осознание важности поддержки Украины в ее борьбе за свободу и суверенитет для безопасности Чешской Республики. Тем не менее, отметил политик, если "сценарий", на который указывают общественные деятели, возникнет, он готов активно обсуждать такое решение для дальнейшей поддержки Украины, относительно которого подавляющее большинство государств-членов нашли бы согласие.

Шестьдесят общественных деятелей обратились в Фиалу с призывом настаивать на финансовой помощи Украине, несмотря на возможное вето Венгрии.

"Недопустимо, чтобы группа из 26 экономически сильных демократических государств была заблокирована одним премьер-министром, подозреваемым в дружеских связях с преступным российским режимом. Обращаемся к вам: давайте попробуем создать путь для обеспечения ответственного и качественного финансирования обороны нашего важного партнера, каковым является Украина", – говорится в письме активистов.

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Его подписанты просят премьер-министра продвигать отдельный финансовый механизм для других стран ЕС в случае вето Венгрии.

Письмо подписали, в частности, священник Томаш Галик, документалист Ольга Соммерова, писатели Иван Клима, Йиржи Падевет, Тереза Бучкова, музыкант Ярослав Гутка, социолог Федор Гал и глава Государственного офиса по ядерной безопасности Дана Драбова. К ним также присоединились многие подписанты Хартии 77 (программный документ, который стал основой для формирования группы политических диссидентов в Чехословакии, среди них был Вацлав Гавел) и представители организаций, которые помогают Украине.

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