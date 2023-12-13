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Первые абоненты начали сообщать о возобновлении работы "Киевстара"

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Первые абоненты начали сообщать о возобновлении работы "Киевстара"
У некоторых пользователей снова начал работать "Киевстар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.

В частности, о постепенном возобновлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.

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Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.

Информацию о возобновлении связи подтверждают в "Киевстаре".

В частности, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18:00 сообщила о включении голосовой связи.

"Мы в эфире. Пока голос. Почти всюду", - подчеркнула СЕО компании.

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Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.

Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    А може то про запас - інший оператор, щоб без зв'язку не бути.

    Багато у кого по 2 оператора
  • 18c49ed2
    Киевстар и Миша Федороа как никто другой наглядно показали, что значит и чего стоит вся хваленная "е-держава" в смартфоне.
  • kharkov1000
    В окопі під Марїнкою гірше..
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