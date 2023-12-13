Первые абоненты начали сообщать о возобновлении работы "Киевстара"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Отмечается, что сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.
В частности, о постепенном возобновлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.
В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.
Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.
Информацию о возобновлении связи подтверждают в "Киевстаре".
В частности, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18:00 сообщила о включении голосовой связи.
"Мы в эфире. Пока голос. Почти всюду", - подчеркнула СЕО компании.
Напомним, утром 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке. СБУ ведет расследование.
Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.