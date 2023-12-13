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Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана

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Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подверг критике венгерского коллегу Виктора Орбана и заявил, что ЕС не является "венгерским базаром".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, которого цитирует The Guardian.

Выступая по прибытии на саммит по Западным Балканам, премьер-министр Бельгии повторил слова люксембургского коллеги о том, что ЕС не является "базаром". В частности он предупредил Виктора Орбана, о невозможности обмена поддержки Украины на его политическую поддержку.

14 и 15 декабря состоится саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания ожидаются решения относительно перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна выступает против открытия диалога о вступлении Украины. Тем временем Орбан начал призывать топ-чиновников не поднимать вопрос интеграции во время предстоящего саммита.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    Цих венгрів треба вигнати та й діла. Де таке видано шоб ті хто лиш просить допомоги не має економіки взагалі шось там диктує
  • govtva
    Кремлевский цыган уже достал всех в ЕС.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Схоже, угорський азіатський базар зі стихійного будуть приводити у нормальний стан респектабельного торгового центру. І почуть вже найближчими днями. Не думаю, що угри пробачать Орбану, якщо ЄС їх виставить за двері.
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