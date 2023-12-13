Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, которого цитирует The Guardian.
Выступая по прибытии на саммит по Западным Балканам, премьер-министр Бельгии повторил слова люксембургского коллеги о том, что ЕС не является "базаром". В частности он предупредил Виктора Орбана, о невозможности обмена поддержки Украины на его политическую поддержку.
14 и 15 декабря состоится саммит лидеров стран Европейского союза. Во время заседания ожидаются решения относительно перспектив интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна выступает против открытия диалога о вступлении Украины. Тем временем Орбан начал призывать топ-чиновников не поднимать вопрос интеграции во время предстоящего саммита.