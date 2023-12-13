Градостроительная реформа угрожает сохранению объектов культурного наследия, - СМИ

Скандальный законопроект №5655 о градостроительной реформе и его "клоне" в виде постановления Кабмина не только создают многомиллиардные коррупционные риски для послевоенного восстановления, но и угрожают сохранению культурного наследия.

Об этом пишет Зеркало недели, передает Цензор.НЕТ.

Культурное наследие — это не только памятники, но и все остальное, что составляет культурную ценность, вроде традиционного характера среды с ее исторической застройкой. Чтобы застройщики что-то построили, раньше нужно было брать разрешения в соответствующих органах, которые после проверки, не нанесет ли строительство вред, выдавали разрешение или нет.

Все начало меняться в 2011 году, когда появился Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Он снизил роль таких органов.

"Законопроект №5655 вообще упрощает такие правила для застройщиков. По сути, им выдают индульгенцию. Делать можно что угодно, правда, есть небольшие штрафы. Но для большого строительства это всегда посильные средства: платишь - и никто тебе ничего не останавливает", - отмечают журналисты.

В Министерстве культуры ZN.UA подчеркнули, что не поддерживали градостроительную "реформу" с самого начала и вот почему:

"При подготовке проекта не были проведены консультации со специалистами в сфере охраны культурного наследия, а реставрация памятников приравнивалась к сфере строительства. Также этим законом полностью менялась система принятия решений в сфере охраны культурного наследия и безапелляционно выдвигалось требование внести соответствующие изменения в Закон "Об охране культурного наследия". То есть градостроительное законодательство заменило бы собой законодательные нормы по охране культурного наследия", — объясняет начальник управления разрешительно-согласительной документации профильного министерства Наталия Войцещук.

Замечания к тексту законодательной инициативы от Минкульта, как и предложение создать рабочую группу, чтобы доработать законопроект, по сути проигнорировали. И теперь МКИП подчеркивает, что видит попытки реализовать задуманное "реформой" со стороны нового Министерства инфраструктуры, которое возглавляет вице-премьер Александр Кубраков.

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На самом деле для того, чтобы можно было защитить культурное наследие, надо понимать, в каких оно пределах. И вот здесь у нас положение катастрофическое. Например, государство до сих пор не разработало даже режимы использования буферной зоны объекта всемирного наследия "Исторический центр Львова". Такая же ситуация и в Киеве, где весь центр является памятниками археологии — город Ярослава, город Владимира. Это все числится как земли коммунальной собственности, и горсовет может их раздавать.

Такие границы и памятники нужно было бы занести в электронную систему — они должны были быть в Государственном земельном кадастре. Тогда можно было бы легко автоматизировать проверку законности строительства. И это надо было сделать до 1 января 2023 года согласно переходным положениям одной из предыдущих реформ — закона №1423-IX о дерегуляции земельных отношений. Но правительство с этим не справилось — всех объектов здесь до сих пор нет, хотя уже конец года. Дело в том, что для того чтобы это выполнить, нужно очень серьезное финансирование, а его должна была бы согласовать Верховная Рада. Речь может идти даже о нескольких миллиардах гривен, потому что это, кроме прочего, разработка сотен тысяч проектов землеустройства и геодезические измерения каждого здания-памятника.

Но проблемы будут не только с культурным наследием. То же касается объектов природно-заповедного фонда. Например, чтобы реализовать президентский указ о расширении нацпарка "Голосеевский" за счет Беличанского леса, понадобилось семь лет. Только после того как государство выделило на конкретный объект деньги и активисты контролировали каждый шаг вынесения границы в натуру, этот объект появился на кадастровой карте. А объектов природно-заповедного фонда, как и объектов культурного наследия, которых нет в электронной системе, очень много и для выдачи разрешений они невидимы.

Проблемы есть не только с земельными участками, но и со зданиями уже под охраной. Например, в Киеве есть Музей выдающихся деятелей. Его, конечно, не будут трогать, но охранная зона этого памятника не вынесена в опорный план. И вот застройщик получил разрешение возводить рядом свою постройку, и это угрожает существованию музея — сооружение древнее, есть угроза подтопления грунтовых вод и стены могут не выдержать.

Если мы говорим о земле, ценной не только для киевлян, а и для всего государства, то такая, как улицы Киевской Руси на Почтовой, будут просто землей коммунальной собственности. И поэтому застройщики смогут сравнительно легко получать ее под застройку. Так ГЗК "будет нарезать" участки с объектами археологии как обычные земли. И в такие моменты государственные интересы должна была бы защищать прокуратура. Но если застройщик успеет выкопать и убрать пласт почвы, где могут быть, например, археологические находки, тогда для правоохранителей вообще нет объекта для защиты. Здесь уже придется просто открывать уголовное производство и выяснять, кто должен был и не успел внести информацию в электронную систему. И ситуацию с сохранением культурного наследия уже не исправить.

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Несмотря на это, Единая государственная электронная система в сфере строительства, которая является одним из предметов гордости вице-премьера Михаила Федорова, должна автоматически блокировать даже попытки получить разрешение с нарушением памятникоохранных требований. Но не блокирует, потому что ей негде эти памятникоохранные требования посмотреть. Поэтому роль "компьютера, который не берет взяток", в ручном режиме исполняют чиновники.

"Реформа", которую год назад поддержали законодатели, банально отменяет эту предусмотренную сейчас законодательством возможность компьютера автоматически блокировать выдачу разрешения в случае нарушений требований законодательства. А чтобы чиновники не брали взятки, это право от них передают экспертам, которых выбирает сам застройщик. Вместе с тем автоматические проверки законности остаются, но именно проверки, а не принятие решения. Компьютер выявляет нарушение, а потом нанятый застройщиком эксперт в ручном режиме дает вывод, почему компьютер неправ. Дальше все просто: компьютер "автоматически" регистрирует право на строительство, в котором сам и обнаружил нарушение.

Застройщику облегчают не только условия получения разрешения на строительство. Сейчас, если по коррупционной схеме получено разрешение на незаконное строительство, достаточно во время проверки установить факт нарушений — и дальше можно его отменять. Согласно проекту Шуляк, новое право на строительство — это индульгенция на нарушение законодательства. Отменить его можно, только если сам застройщик нарушит утвержденный проект", - пишет Зеркало недели.

Как отмечают журналисты, вместо остановки незаконного строительства, в законопроекте №5655 решили просто штрафовать проектанта и экспертов. И здесь важно напомнить, что первым требованием в замечаниях НАПК было именно предусмотреть возможность аннулировать разрешение на незаконное строительство в случае выявления нарушений. Но ее не выполнили, хотя и глава НАПК, и главный автор законопроекта обещали, что все будет учтено.

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"Сам факт введения принципа молчаливого согласия, когда в случае отсутствия согласований или возражений проектная документация на объектах культурного наследия считается согласованной, — это преступление, с учетом существующей ситуации в сфере. А рассматривая весь механизм получения разрешений, который предлагает 5655, и фактическую невозможность остановить незаконное строительство, понимаешь, что при таких законах мы рискуем остаться без объектов культурного наследия вообще. И разрушат его не российские ракеты, а наши застройщики вместе с такими законотворцами. Нам нужны здравые правила и разумные предохранители в системе охраны культурного наследия, которые будут учитывать наши очень ограниченные ресурсы. И здесь вся надежда на новый Градостроительный кодекс", — подчеркивает заместитель главы Архитектурной палаты Украины Анна Кирий.

Сейчас в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления продолжается работа над Градостроительным кодексом. Трудится рабочая группа. Глава этой группы — народный депутат Анна Бондарь ("Слуга народа") - сообщила, что вопрос сохранения культурного наследия будет нарабатывать отдельная подгруппа, поскольку этот вопрос нуждается в тщательном изучении. Один из ключевых вопросов, который должны обработать законотворцы, касается электронной системы, куда сначала нужно внести все ограничения и только потом выдавать разрешения. И необязательно делать это сразу для всех объектов по всей стране — можно сначала в одной, потом в другой области и так охватывать всю территорию страны. Ведь объемы действительно колоссальные и на это нужны немалые бюджеты.