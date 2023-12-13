Украина, Великобритания и Эстония заключили меморандум о цифровом сотрудничестве, способствующий быстрому и эффективному обмену опытом и реализации совместных диджитал-проектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это станет win-win партнерством для всех участников. Мы сможем быстро и эффективно обмениваться опытом и реализовывать общие диджитал-проекты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главная цель меморандума – найти общие цифровые решения, чтобы преодолеть современные вызовы.

"В фокусе – искусственный интеллект и открытые данные. Также договорились с Эстонией и Британией усилить сотрудничество в сфере электронного управления. В частности, вместе решать проблемы, с которыми сталкиваются правительства во время цифровизации процессов и предоставления электронных услуг".

Фактически, это цифровая коалиция для развития и усиления наших государств", - отметил Федоров.

Он добавил, что цифровые технологии могут революционно изменить каждый аспект работы правительства и повысить эффективность предоставления государственных услуг.

Читайте также: Передаем украинским школам 1600 Wi-Fi-роутеров и 1000 вебкамер для обучения во время воздушных тревог, - Федоров