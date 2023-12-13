В течение 13 декабря ВСУ отразили российские штурмы на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 25 атак, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 13 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот пятьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 89 боевых столкновений.

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Враг нанес 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Мхи, Гремяч Черниговской области; Винторовка, Бруски, Голышевское, Константиновка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области; Ветеринарное, Бударки в Харьковской области.

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На Купянском направлении украинские защитники отразили 12 атак врага в районе Синьковки, и еще 2 атаки в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 2 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отразили 6 атак противника в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, наши защитники отразили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 20 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах с. Работино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новодмитровка, Александровка и областной центр Херсонской области, в Николаевской области - Очаков.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

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