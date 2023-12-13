Нардеп Кучеренко повторно обратился к Опимаху по поводу остановки добычи газа Укрнефтебурением

Благодаря определенным действиям определенных государственных институций газодобывающая компания "Укрнефтебурение", которая после специальной процедуры была передана в управление государственной компании "Укрнафта", была лишена лицензии (специального разрешения) на добычу газа на Сахалинском месторождении (Полтавская область). При этом после определенных действий, которые носят все признаки манипулятивных со стороны руководства Госгеонадра, это разрешение было отменено, словно по решению суда.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады Алексей Кучеренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

"Государственная "Укрнафта" должна обеспечить эффективное управление компанией "УНБ", и добыть для газового баланса страны от 0,6 до 1,0 млрд кубов газа, что составляет до 5 процентов его объема... Суд в Украине это "святое" - это тема отдельной дискуссии, вернее нашей судьбы. Но я направил ряд простых вопросов руководителю "Госгеонадра" господину Опимаху, чтобы выяснить мотивацию его действий. Ключевым было одно — а ЗАЧЕМ руководителю "Госгеонадра" судиться по сути с "Укрнафтой" и ее акционерами от государства — Минобороны и "Нафтогазом", — чтобы нанести сокрушительный удар по воюющему газовому балансу страны! А какой смысл был в этом и кто был автором этого "сценария"?!", - возмущается парламентарий.

Кучеренко при этом сообщил, что получил от Опимаха "отписку, в которой не приведены ответы ни на один из поставленных мной конкретных вопросов".

"В этой отписке господин Роман решил переписать всю историю судебных решений по делу, с которым я разобрался давно и самостоятельно. Именно поэтому у меня и возникли вопросы нанесенного непоправимого вреда энергетической безопасности, который уже нанесен действиями именно руководства Госгеонадра. Никто даже не ставит под сомнение необходимость исполнения судебного решения. Но вопрос не к решению, а к основаниям его вынесения. Почему господин Опимах не проинформировал Кабмин, СНБО, ДБР и т.п. относительно негативных последствий для государства в виде полной остановки добычи Укрнефтебурением и остановки уплаты миллиардов налогов в случае удовлетворения иска ДГН на выполнение письма ДБР? Почему не отозвал исковые требования или не ходатайствовал об остановке или перерыве в судебном разбирательстве, учитывая такие негативные возможные последствия?", — спрашивает народный избранник.

Читайте также: За остановку добычи "Укрнефтебурением" ответственен председатель Госгеонадра Опимах, - нардеп Кучеренко

По его словам, это полное неуважение к институту парламентаризма, поэтому немедленно направляет повторное обращение и потребует ответов "на конкретные поставленные вопросы".

"Потому что общество должно знать правду и в чьих интересах действовал господин Опимах и его подчиненные! И была это служебная халатность или государственная измена. Также направлю аналогичное обращение к председателю Правительства по принятию мер реагирования с учетом подчиненности Госгеонадра Кабинета министров", - уточнил первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнефтебурения", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны.

Как сообщалось, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.