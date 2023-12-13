Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 млн евро, - Минэнерго

Объем вкладов в Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минэнерго.

Как отмечается, в последние недели грантовые взносы в Фонд поступили от Швейцарии, Бельгии, Германии и Агентства США по международному развитию (USAID).

Кроме того, взносы анонсировали Великобритания (более 16 млн евро) и Германия (на общую сумму более 33 млн евро). Также Грантовое соглашение об очередном взносе в Фонд на сумму примерно 7 млн евро заключила Дания.

"Следует отметить, что на счет Фонда фактически перечислено 229 млн евро от 18 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы - анонсированные и формализованные взносы, поступления которых ожидается в ближайшее время", - добавили в Минэнерго.

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