Новости • Помощь Украине

Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 млн евро, - Минэнерго

59311
Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 млн евро, - Минэнерго
Объем вкладов в Фонд поддержки энергетики Украины составил более 390 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минэнерго.

Как отмечается, в последние недели грантовые взносы в Фонд поступили от Швейцарии, Бельгии, Германии и Агентства США по международному развитию (USAID).

Кроме того, взносы анонсировали Великобритания (более 16 млн евро) и Германия (на общую сумму более 33 млн евро). Также Грантовое соглашение об очередном взносе в Фонд на сумму примерно 7 млн евро заключила Дания.

"Следует отметить, что на счет Фонда фактически перечислено 229 млн евро от 18 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы - анонсированные и формализованные взносы, поступления которых ожидается в ближайшее время", - добавили в Минэнерго.

Читайте также: Графики отключения света готовы, но их пока не применяют, - Минэнерго

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Maks 999b6513
    Обсяг внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 390 мільйонів євро...

    оскільки ці кошти в євро, то українські користувачі змушені будуть платите більше, щоб ми могли їздити в Європу і реалізовувати ці євро; ми обовязково виставимо світлини із своїх поїздок, дякуємо за розуміння, тримаймося разом - ваше Міненерго
  • Сірий
    Ахметка кричить ура і в воздух трусікі кидає
  • Sergiy Vitalyovich
    Якщо хтось вважає, що завдяки цьому не буде чергового підняття тарифів для населення та бізнесу, то запевняємо, що не варто на це розраховувати. - Міненерго.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости