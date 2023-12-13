Еврокомиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, - Guardian

Европейская комиссия сегодня, 13 декабря, решила разморозить для Венгрии 10 миллиардов евро, то есть около трети от суммы, заблокированной из-за ряда проблем с верховенством права в стране. Перед этим была информация об отказе разморозки такого транша для Будапешта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Комиссии утверждали, что Венгрия осуществила ряд реформ судебной системы и, таким образом, заслуживает доступа к части финансирования.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается независимость судебной власти", - указывается в заявлении ЕК.

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Таким образом часть финансирования "Политики сплочения" больше не будет блокироваться, что позволит Будапешту требовать возмещения примерно до 10,2 миллиардов евро.

Как прокомментировал данное решение ЕК министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич в беседе с журналистами, власти страны "выполнили все условия, поэтому очень уверены, что средства ЕС теперь поступят".