Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою
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Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Палате представителей одобрить помощь Украине и Израилю до начала каникул в связи с праздниками.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Республиканцы в Палате представителей хотят покинуть город, не передав критическое финансирование для Израиля и Украины.
Относительно нашей границы нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что хочешь поехать на три недели.
Мяч на их поле.
Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою", – написал Байден.