Новости

Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою

3 93946
Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою
Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Палате представителей одобрить помощь Украине и Израилю до начала каникул в связи с праздниками.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Республиканцы в Палате представителей хотят покинуть город, не передав критическое финансирование для Израиля и Украины.

Относительно нашей границы нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что хочешь поехать на три недели.

Мяч на их поле.

Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою", – написал Байден.

Читайте также: Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать рождественскими каникулами для решения вопроса о помощи Украине, - The Washington Post

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Патрик Джейн
    Обама теж зробив свою роботу. Заборонив Турчинову чинити опір кацапам в Криму, бо не захотів забруднити свою кар'єру війною. грьобані голуби миру!
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Вот так за него и голосовали 73%-ные идиоты "какая разница"...
  • Андрей Ивашкевич
    Я й кажу - футболісти. Але коли Кучма ракети пиляв, вони про футбол забули, конгресмени пачками їздили на те шоу дивитись, контролювали, щоб добре подрібнили і грошей не шкодували.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости