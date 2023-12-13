Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Палате представителей одобрить помощь Украине и Израилю до начала каникул в связи с праздниками.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Республиканцы в Палате представителей хотят покинуть город, не передав критическое финансирование для Израиля и Украины.

Относительно нашей границы нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что хочешь поехать на три недели.

Мяч на их поле.

Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою", – написал Байден.

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