В течение 13 декабря россияне нанесли 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 32 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 13 декабря 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные дома и другая гражданская инфраструктура".

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