Минобороны изымает из складов ВСУ испорченные сухпайки, закупленные в 2022 году

Министерство обороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. Сейчас они хранятся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Запрещены наборы для выдачи. В ближайшее время командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.

Отмечается, что испорченные наборы приобрел Департамент ресурсных закупок в 2022 году – без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации. Руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, в настоящее время фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.

В Минобороны объясняют, что в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки. Это создавало коррупционные опасности. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между разными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования.

Читайте также: Предназначенные для воинов продукты продавали в магазинах и ресторанах Киевщины. Разоблачены чиновники воинской части, - ГБР. ВИДЕО