Минобороны изымает из складов ВСУ испорченные сухпайки, закупленные в 2022 году
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Запрещены наборы для выдачи. В ближайшее время командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.
Отмечается, что испорченные наборы приобрел Департамент ресурсных закупок в 2022 году – без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации. Руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, в настоящее время фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.
В Минобороны объясняют, что в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки. Это создавало коррупционные опасности. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между разными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования.