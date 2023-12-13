Защиту "Киевстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров. ВИДЕО

Во время вчерашней масштабной кибератаки на мобильного оператора "Киевстар" хакерам удалось взломать защиту благодаря аккаунту одного из сотрудников компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента компании "Киевстар" Александра Комарова в эфире национального телемарафона "Единые новости".

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"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании. Ведется следствие", - сказал Александр Комаров, добавив, что выводы следствия ему пока не известны.

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Президент "Киевстара" сказал, что вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".