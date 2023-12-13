Глава МИД Польши Сикорский принял приглашение Кулебы посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новоназначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.

"Я разговаривал с Радославом Сикорским и поздравил его с назначением. Министр Сикорский подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению украинско-польских отношений, противодействию российской агрессии, интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также сотрудничеству в других глобальных делах", - написал Кулеба.

Также глава украинского МИД сообщил, что стороны обсудили предстоящий саммит Европейского Союза, и что Сикорский заверил, что "Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, включая решение об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС".

"Министр Сикорский также принял мое приглашение посетить Украину", – отметил Кулеба.

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