В Одессе скончался мужчина, госпитализированный с ранениями в результате вчерашней атаки "Шахедов"
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Умер 42-летний мужчина, госпитализированный с ранениями в результате вчерашней атаки российских "Шахедов" на Одессу.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы областной военной администрации Олега Кипера.
"К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения умер в больнице. Искренние соболезнования родным и близким…", - написал он.
Напомним, 13 декабря ночью россияне атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру в Одесской области – все 9 дронов удалось сбить, однако в результате падения обломков пострадали 2 человека и есть разрушение.