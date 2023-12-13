В течение дня россияне 12 раз из танков и минометов обстреляли приграничье Сумщины. Зафиксировано 68 взрывов

В течение 13 декабря россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

- Середино-Будская громада: совершен танковый обстрел (6 взрывов).

- Великописаревская громада: враг бил из гранатометов (АГС) (16 взрывов), артиллерии (1 взрыв) и минометов (12 взрывов).

- Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов).

- Белопольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Юнаковская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).

- Новослободская громада: совершены минометные обстрелы (4 взрыва).

- Хотинская громада: был вражеский минометный обстрел (5 взрывов).