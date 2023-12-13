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Израиль сообщил об одной из самых больших боевых потерь с начала операции в Газе

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Израиль сообщил об одной из самых больших боевых потерь с начала операции в Газе
Израиль 13 декабря объявил об одной из самых больших боевых потерь за сутки во время операции против боевиков экстремистской группировки "Хамас" (признанной террористической в ЕС и США) в Секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.

Израиль сообщил о 10 погибших военных, в том числе полковнике и подполковнике.

Интенсивные бои продолжаются как на севере, так и на юге Сектора Газа через день после того, как ООН призвала к немедленному гуманитарному прекращению огня, и после того, как президент США Джо Байден заявил, что "неизбирательная" бомбардировка гражданских лиц Израилем влияет на международную поддержку .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военные будут продолжать бои, несмотря на международное давление по прекращению огня.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    То в Ізраїлі повідомляють, а в нас як на росії - має бути таємницею, не треба турбувати Рожевих Поні, нехай вони дивляться "Тихий вечір" з кумою Лєнкою...
  • 133133
    це 3,1417 !!!

    10 загиблих і міровая рефлексія,

    а тут кожного дня сотні і пох
  • Evgeny N
    У світі тільки можуть приблизно оцінити наші втрати. Найвеличніший пабєдун з "телемарафєтом" від самого початку засекретили ці дані заради власного рейтингу і переможних реляцій абдристовича про "2-3 тижні максимум". А тепер їм сцикотно назвати ту цифру, бо тоді їм і їхньому рейтингу - "тризда" (с)
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