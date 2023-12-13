Израиль сообщил об одной из самых больших боевых потерь с начала операции в Газе

Израиль 13 декабря объявил об одной из самых больших боевых потерь за сутки во время операции против боевиков экстремистской группировки "Хамас" (признанной террористической в ЕС и США) в Секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.

Израиль сообщил о 10 погибших военных, в том числе полковнике и подполковнике.

Интенсивные бои продолжаются как на севере, так и на юге Сектора Газа через день после того, как ООН призвала к немедленному гуманитарному прекращению огня, и после того, как президент США Джо Байден заявил, что "неизбирательная" бомбардировка гражданских лиц Израилем влияет на международную поддержку .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военные будут продолжать бои, несмотря на международное давление по прекращению огня.

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