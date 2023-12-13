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Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, находясь в СИЗО, получает ежемесячно 63 тыс. грн зарплаты

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Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, находясь в СИЗО, получает ежемесячно 63 тыс. грн зарплаты
Находясь полгода в следственном изоляторе, судья Алексей Тандыр получает заработную плату в Макаровском районном суде Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

В Территориальном управлении Государственной судебной администрации в Киевской области сообщили, что с момента аварии на блокпосте в Киеве судье насчитывают должностной оклад. Он составляет 63 тысячи гривен. Надбавки за выслугу лет и за научную степень с Тандыра сняли. Их перестали выплачивать со 2 июня 2023 года. Также ему не выплачивают надбавку за административную работу — Тандыр после ареста сложил полномочия председателя суда.

Заработная плата Тандыра с надбавками составляла примерно 100 тысяч гривен. В ответе управления говорится, что с марта по май 2023 года Тандыр получил вознаграждение на общую сумму 305 867 гривен.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Почему не принять закон, ограничивающий на время войны суммарные выплаты абсолютно всем чиновникам, госслужащим и депутатам в стране на уровне 30-40 тысяч? Хватит с головой. Сейчас не до жиру. И сразу найдутся деньги на армию.
  • Олександр 06c266e6
    Чому не прибрати ці надбавки і пенсії суддям і не пустити на дрони?? А ситуауія з тандиром це взагалі треш ze мразєй
  • 18c49ed2
    Ну так даже этого делать не хотят. Сеть забита сканами ведомостей с выплатами чиновникам всяких там ВГА, всяким судьям и т.д. в 150-250 тыс. Это ведь можно элементарно ограничить и затраты на госаппарат сразу снизятся минимум вдвое.
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