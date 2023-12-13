Пригласил к локализации своего производства в Украине, - Зеленский провел встречу с норвежским бизнесом

В рамках официального визита в Норвегию президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере провел встречу с представителями норвежских деловых кругов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении отмечается: "Глава Украинского государства поблагодарил все норвежские оборонные компании, которые производят оружие, помогающее украинцам защищать жизнь, и пригласил их к локализации своего производства в Украине. Он рассказал, что украинские военные, в частности, высоко ценят норвежские ЗРК NASAMS.

Президент отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с норвежскими компаниями в области оборонной промышленности, в частности, используя практический опыт, приобретенный во время этой войны. Наше государство также хотело бы внедрять соответствующие образовательные программы.

Владимир Зеленский проинформировал представителей бизнеса о приоритетных направлениях восстановления Украины после войны.

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"Мы поставили себе задачу – думать о будущем даже во время войны", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает осуществлять реформы, в частности в антикоррупционной сфере, судебной системе, выполняет рекомендации МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

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Президент рассказал о продолжении курса на цифровизацию Украины и ее экономику.

Владимир Зеленский отметил, что атаки на украинскую энергетику в прошлом году отметили необходимость большей защиты и реформирования энергетической системы, ее децентрализации.





Учитывая положительный опыт сотрудничества в области возобновляемой энергетики, президент предложил профильным компаниям приобщиться к усилиям по восстановлению Украины на принципах энергоэффективности и "зеленого" перехода.

Также были обсуждены вопросы возможной активизации двустороннего сотрудничества в агропромышленной отрасли.