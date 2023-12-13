НАТО увеличит на 12% совместные оборонные расходы в 2024 году

НАТО увеличит на 12% совместные расходы оборонного альянса в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Ожидается, что военный бюджет увеличится на 12% до 2,03 миллиарда евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 миллионов евро.

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, миссий и операций во всем мире.

Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, которая охватывает крупные строительные работы и инвестиции в систему командования и управления. Предельный объем программы на 2024 год составляет 1,3 миллиарда евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.