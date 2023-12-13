Суд оставил полковника Червинского под стражей до 10 февраля 2024 года

Шевченковский районный суд Киева 13 декабря продлил меру пресечения полковнику Роману Червинскому. Червинский будет находиться под стражей еще 60 суток до 10 февраля 2024 года без права на залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Суд также обязал руководителя отдела обеспечения досудебного расследования СБУ обеспечить подозреваемому необходимое лечение и питание из-за ухудшения здоровья.

Адвокаты Червинского до этого заявили об отводе судьи, но получили отказ.

Прокуроры просили о закрытом заседании без СМИ. Суд отклонил ходатайство прокуроров – заседание продолжится в открытом режиме.

Далее сторона обвинения ходатайствовала о присоединении письма от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Содержание неизвестно. Адвокаты обратились в суд с просьбой предоставить 15 минут, чтобы ознакомиться с ходатайством и письмом Залужного. Суд объявил перерыв в заседании. Червинский получил возможность прочесть письмо главнокомандующего ВСУ.

Адвокат выступил против присоединения письма, потому что, по его мнению, прокурор производит замену допроса свидетелей. Также, считает сторона защиты, там есть сведения, не относящиеся к делу. Червинский отметил, что настоящее письмо Залужного имеет другой номер, отличающийся от номера письма с вопросами от прокуратуры. Червинский обвинил прокуроров в фабрикации.

Адвокаты просили допросить в суде главнокомандующего ВСУ и еще одного свидетеля. Правозащитница Людмила Куса объяснила, что ранее защита обращалась в Офис генпрокурора с требованием допросить Залужного, однако им отказали. По ее словам, позже следственный судья удовлетворил такое ходатайство и разрешил вызвать главнокомандующего ВСУ для допроса. Адвокаты ждали, напоминали письмами о необходимости вызвать повесткой в суд Залужного, впрочем, этого сделано якобы не было.

Прокуроры возразили против вызова Залужного из-за того, что это не заседание рассмотрения дела по существу. Суд ходатайство адвокатов о вызове главнокомандующего ВСУ отклонил.

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Прокурор отметил, что, по данным следствия, Роман Червинский во время службы в Силах спецопераций не состоял в должности, позволявшей осуществлять разведывательную деятельность.

Следователи также сказали, что Червинский принимал участие в переписке в Telegram с российским военным Носенко. В ходе этой переписки планировалось приземлить на "Канатово" самолет ВКС РФ Су-34 (это звучит впервые).

По данным следствия, Червинский отдал приказ, которым попросил отправить 20 военных Вооруженных сил для тренировки (не уточняют какой) на аэродроме "Канатово", что свидетельствует о том, что Червинский рассматривал именно этот аэродром для возможной посадки.

Прокурор заявил, что военному армии РФ для совершения посадки самолета была предоставлена ​​информация именно об аэродроме "Канатово", в результате чего оккупанты совершили атаку 9 ракетами, 8 из которых упали на территории аэродрома. Установлено, что это ракеты "Искандер" и X-22. В результате атаки погиб военный, пострадали ряд служащих, а также получили повреждения самолеты и имущество на территории аэродрома.

"Таким образом, Червинским совершен комплекс действий по проведению согласованных с целью, задачами, местом и временем мер по созданию условий передачи Вооруженным силам Украины военного самолета Вооруженных сил РФ", - отметили представители обвинения. Следствие провело более 20 экспертиз, свидетельствующих о нанесенном ущербе.

По словам прокурора, Червинский якобы был предупрежден о контрразведывательных мерах в рамках этой операции со стороны ФСБ РФ. В письме, процитированном прокурором, Залужный отметил, что не создавал соответствующую группу. Также главнокомандующий ВСУ отметил, что не отдавал приказ на проведение операций, потому что СБУ не дала согласия.

"Червинский, действуя умышленно, то есть без согласования и координации своих действий с Главным управлением разведки МОН Украины, или другим разведывательным органом, то есть явно превышая предоставленные ему как военному должностному лицу власть и служебные полномочия, в период времени с июля 2022 по 22.07.22 передал указанную информацию военным должностным лицам...", - добавили в обвинении.

Сторона обвинения требует заключения под стражей без права на залог.

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В свою очередь адвокат Куса попросила изменить подследственность от Службы безопасности Украины в Государственное бюро расследований. Защита также заявила, что госпиталь СБУ не проводит необходимого медицинского лечения из-за ухудшения состояния Червинского.

Адвокат утверждала, что Червинский не превышал своих обязанностей, а все его действия были пошагово согласованы. По ее словам, при этом разведывательные действия совершал уполномоченный сотрудник Службы безопасности и Червинский самостоятельно действий никаких не совершал. Куса отметила, что нет доказательств того, что СБУ запретила проведение операции, а Залужный знал о проведении операции.

Кроме этого, правозащитница говорила, что до этогоу дела аэродром "Канатово" обстреливался дважды, что приводило к ущербу. По делу, по словам Кусы, указана сумма ущерба 45 миллионов гривен, но не указано или не понятно, как следствие разделило нанесенный ущерб.

Другой адвокат Червинского со ссылкой на допросы свидетелей заявил, что об операции было известно командующему Воздушными силами Николаем Олещуком. Кроме этого, добавил он, было привлечено Воздушное командование "Центр" и его руководителя, а также в устном порядке докладывалось тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову, который также привлек службу контрразведки СБУ.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.