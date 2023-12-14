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Байден предложил изменения, повышающие шансы голосования за выделение денег на помощь Украине, - Bloomberg

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Байден предложил изменения, повышающие шансы голосования за выделение денег на помощь Украине, - Bloomberg
Президент США Джо Байден предложил изменить пограничную политику США, что повышает перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление сенаторов-республиканцев

По данным издания, республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами вечером 12 декабря.

По словам сенатора-республиканца Тома Тиллис, это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов после того, как определенное количество мигрантов без документов пересечет границу. Но радикальные республиканцы считают предложение мягким.

Читайте: Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою

В настоящее время сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей требуют ужесточить контроль за иммиграцией для одобрения пакета помощи на дополнительные 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд предусматриваются для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными

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Топ комментарии

  • Fox Zeint 4b8d7570
    Дай Бог, Джо Байдену дожить до ста лет.
  • Al Kap
    Ваня, прозрій!

    Прікинь $&@ к носу
    та подумай щоб сталося б з Україною,
    та деб були кацапські війська зараз,

    якби замість Байдена був Трапм?!
  • Al Kap
    Стіна це е критично для республіканців та демократів:
    демократи не можуть піди на це бо це зменьшити кількість їх виборців;

    республіканці також не можуть відступити бо це теж зменьшити кількість із прихильників.

    «Партійні ( групові) інтереси» це «серьезно» для « політиків.
    А для «державників» головне е інтереси держави, а ні політичний рейтинг.
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