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Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд. Украина может получить $300 миллионов

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Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд. Украина может получить $300 миллионов
Большинство членов Сената США поддержали законопроект об оборонной политике на рекордную сумму 886 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Во время голосования в Сенате поддержали проект Закона о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны 68 сенаторов проголосовали за, против - 11, за значительную поддержку как демократов, так и республиканцев.

"Это (законопроект - ред.) обеспечит Америке возможность сохранять позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире", - заявил в этой связи в среду лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

После одобрения Сенатом законопроект будет направлен в Палату представителей, которая может принять его уже в конце этой недели. Издание отмечает, что президент Джо Байден "решительно поддерживает" законопроект и, как ожидается, подпишет его как закон.

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Reuters отмечает, что NDAA в этом году охватывает около 3,1 тысячи страниц и позволяет выделение рекордных $886 миллиардов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект содержит положения о выделении $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Однако эта сумма мизерна по сравнению с $61 миллиардом помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Байдена.

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Топ комментарии

  • Rino Rino
    Найголовніше - це те, що в цьому законі є параграф, який пролонговує на наступний рік закон про Ленд-ліз. І це дуже добре, бо навіть якщо не приймуть чи зменшать той пакет допомоги в 61 лярд, зброю постачати Україні все одно будуть.
  • Rino Rino
    та зрозуміло, що американці отримують ту всю військову допомогу. тож не дадуть Україні тих 40 лярдів військової допомоги і ви тут собі купуйте в Україні на ці гроші, що забажаєте. Ці гроші осідають у фірмах, які виробляють зброю чи напряму для України чи в основному для поповнення тих запасів Пентагону, які Пентагон передав уже Україні. До того ж, там закладені ще кошти на фінансування логістики, атакож навчання українських воїнів. І це правильно. бо якби передали Україні всі ці гроші, то і зброї не було би, та й грошей теж.
  • Алекс Мышкевич
    Але не реальність.
    Без допомоги Україні розгромити кацапів, США лише тренують армію рашки
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