Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд. Украина может получить $300 миллионов
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Во время голосования в Сенате поддержали проект Закона о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны 68 сенаторов проголосовали за, против - 11, за значительную поддержку как демократов, так и республиканцев.
"Это (законопроект - ред.) обеспечит Америке возможность сохранять позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире", - заявил в этой связи в среду лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
После одобрения Сенатом законопроект будет направлен в Палату представителей, которая может принять его уже в конце этой недели. Издание отмечает, что президент Джо Байден "решительно поддерживает" законопроект и, как ожидается, подпишет его как закон.
Reuters отмечает, что NDAA в этом году охватывает около 3,1 тысячи страниц и позволяет выделение рекордных $886 миллиардов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект содержит положения о выделении $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Однако эта сумма мизерна по сравнению с $61 миллиардом помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Байдена.