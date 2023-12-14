На фронте в течение суток 120 боевых столкновений, на Авдеевском направлении ВСУ отразили 57 атак врага, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Читайте: В течение 13 декабря россияне нанесли 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 32 обстрела с РСЗО, - Генштаб

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степовго, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 19 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 13 декабря ВСУ отразили российские штурмы на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 25 атак, - Генштаб

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационные войска потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.