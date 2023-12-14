Новости

Эстония завершила строительство забора на границе с РФ

3 81641
Эстония завершила строительство забора на границе с РФ
В Эстонии на этой неделе завершили строительство 40-километрового забора вдоль южной границы с Россией.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что основная цель состоит в создании высокотехнологичной пограничной инфраструктуры.

Ляенеметс сообщил, что восточная граница Европейского Союза, проходящая вдоль границы с Эстонией, должна быть оборудована передовым оборудованием системы безопасности и беспилотными системами наблюдения. Завершение проекта планируется к 2025 году.

"Покрытие почти 340 километров границы – это сложная задача, независимо от того, является ли это строительством забора на суше, или внедрением систем наблюдения на воде. Эстония подала заявку на финансирование от Европейского союза для развития таких возможностей, как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций", – отметил Ляенеметс.

Также читайте: Россия значительно усилила атаки, готовит перегруппировку, - разведка Эстонии

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А чим тобі "паркан Яценюка" заважав? Чи - "аби висраться"?
  • Яр Холодний
    Ясно! "Аби висраться"! Зразу видно "батраків подоляцьких" "******** страну", а зараз "хлюпають лайном" на тих, хто хоч щось робив, щоб цьому запобігти!
  • Inna vid
    Так швидко!? Молодці естонці.
    Зе.....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости