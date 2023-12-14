Общие боевые потери РФ с начала войны – около 342 800 человек (+1300 за сутки), 5692 танка, 8088 артсистем, 10616 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 342 800 тысяч российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 342 800 (+1300) человек,
танков - 5692 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед,
артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
РСЗО - 920 (+1) ед,
средства ПВО - 605 (+0) ед,
самолетов - 324 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33),
крылатые ракеты – 1606 (+10),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед,
специальная техника - 1185 (+9)