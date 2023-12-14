Общие боевые потери РФ с начала войны – около 342 800 человек (+1300 за сутки), 5692 танка, 8088 артсистем, 10616 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 342 800 тысяч российских захватчиков.