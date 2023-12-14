Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон. ФОТО
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13 декабря около 23:45 военные РФ атаковали село Миролюбовка ракетой типа С-300.
Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
В результате ракетного удара разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами разрушенного дома погибла пожилая женщина.
В селе Миролюбовка также повреждено учебное заведение, частично разрушено здание местной амбулатории.
Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, ночью оккупанты дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. Обошлось без жертв.