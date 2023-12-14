Зеленский провел первый телефонный разговор с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

Разговор состоялся во время пребывания в Норвегии.

"Приветствовал моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений", - написал Зеленский.

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Он также отметил, что обсудил с Туском предстоящее заседание Европейского совета.

"Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша. Убежден, что с новым правительством Польши ускорим решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе", – сообщил президент.

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Зеленский добавил, что согласовал с Туском график дальнейших контактов и пригласил его при ближайшем случае посетить Украину.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 декабря президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства страны во главе с Дональдом Туском.