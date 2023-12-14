Россияне нанесли 151 удар по территории Запорожской области: Пострадавших нет

Российские оккупационные войска в течение суток нанесли 151 удар по Запорожской области. Под огнем рашистов - 23 населенных пункта.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

Так, рашисты совершили 7 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Работино, а также 36 БПЛА-атак по Павловскому, Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Новоданиловке, Чаривному, Червоному, Малиновке, Белогорью, Левадному и Работино.

В то же время 108 артиллерийских ударов нанесли по территории Новоандреевки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Гуляйполя, Работино, Каменского, Степового, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Поступило 9 о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

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