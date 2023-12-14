Пропуск фур из Украины в Словакию частично возобновили, - Госпогранслужба

С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 06.00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне", - говорится в сообщении.

Предварительно сообщалось, что будут принимать по 2 автомобиля в час. Но, по данным ГПСУ, фактически за час пропускают по 3-4 фуры.

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