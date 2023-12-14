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Рашисты предлагают "эвакуацию" из оккупированной Херсонщины в Тюмень, - Соболевский

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Рашисты предлагают "эвакуацию" из оккупированной Херсонщины в Тюмень, - Соболевский
Российские захватчики предлагают "эвакуацию" жителям оккупированной Херсонщины в Тюмень.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас одним из топовых направлений так называемой "эвакуации" с временно оккупированных территорий Херсонщины на территории России является Тюмень. Именно туда упорно предлагает выезжать нашим людям оккупационные власти, мотивируя тем, что там есть свободный жилищный фонд и будет возможность быстро реализовать жилищный сертификат", – говорится в сообщении.

По его словам, никакой гуманитарной поддержки или пособия по трудоустройству никто даже не обещает.

"Кстати сегодня в Тюмени -21 °C. Желающим согласиться на обещания РФ - "курорты" Тюмени ждут вас", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Назар Проскуряков b2cc0731
    Одразу в солнечний магадан.
  • Яр Холодний
    В черговий раз кацапня мріє "руками рабатящих хахлов асвоить Сибирь" Не розуміють того що мінять треба не населення на територіях Мінять треба менталітет І в першу чергу - менталітет самої ВЛАДИ Поки "рассєянє" не займуться своєю країною (замість "заваеваний") - нічого не поміняється Вивезені до Сибіру "хахли" просто будуть "окацаплюваться" і все залишатиметься там же А "рассєяне" вимотають себе у безкінечних війнах та розчиняться у більш успішних народах Спочатку стануть "вузькоокими" А потім "вузькоокі" визнають себе китайцями - бо так зручніше! І "ситніше" І "жовта небезпека" (про яку попереджував Миколу ІІ імператор Вільгельм) стане реальністю Та вона вже нависла над Росією!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Вони не змінились за 400 років незалежно від того чи була їх країна царською, імперською, комуністичною чи демократичною, тому таки треба міняти ЇХ КРАЇНУ, зменшувати до розмірів котрі вже перестануть гіпнотизувати їх мозок надуманою "величчю", і лише тоді нацистсько-імперські ідею можуть зійти на нівець, хоча і не одразу, бо в їх родичів угорців імперство досі надихає на обрання таких дебілів як Орбан та на мрії про "Велику Угорщину"!!!
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