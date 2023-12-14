Рашисты предлагают "эвакуацию" из оккупированной Херсонщины в Тюмень, - Соболевский

Российские захватчики предлагают "эвакуацию" жителям оккупированной Херсонщины в Тюмень.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас одним из топовых направлений так называемой "эвакуации" с временно оккупированных территорий Херсонщины на территории России является Тюмень. Именно туда упорно предлагает выезжать нашим людям оккупационные власти, мотивируя тем, что там есть свободный жилищный фонд и будет возможность быстро реализовать жилищный сертификат", – говорится в сообщении.

По его словам, никакой гуманитарной поддержки или пособия по трудоустройству никто даже не обещает.

"Кстати сегодня в Тюмени -21 °C. Желающим согласиться на обещания РФ - "курорты" Тюмени ждут вас", - добавил он.

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