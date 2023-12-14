Конгресс США идет на зимние каникулы, не приняв помощь Украине
Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", – сказала она.
Жан-Пьер добавила, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране.
"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", – резюмировала она.
Ранее несколько конгрессменов заявили, что готовы отказаться от рождественских каникул и настаивают на продолжении работы Конгресса на следующей неделе для решения вопроса о помощи Украине.
Лидер республиканцев Митч Макконнелл при этом был убежден, что до Рождества Конгресс не примет помощи Украине, даже если две партии смогут найти компромисс.