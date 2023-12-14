Погодные условия, в том числе снег и туман, усложняют сбивание "шахедов", - Воздушные силы

Ухудшение погодных условий усложняет работу мобильных огневых групп, создает осложнения для работы авиации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Зенитно-ракетным комплексам, в конце концов, не мешает погода, а вот для мобильных огневых групп это, безусловно, будет проблемой. Плохая видимость, туман, еще и ночь гораздо длиннее дня. Ну и атакуют, безусловно, ночью, как вы видели по статистике. Поэтому это действительно усложняет работу именно тех подразделений, которым нужна визуальная привязка к цели", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что враг использует различные тактики, чтобы нанести максимальный ущерб. Однако и к плохим погодным условиям украинским защитникам удается приспосабливаться и уничтожать вражеские объекты в небе.

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