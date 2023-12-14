В Польше перевозчикам запретили устраивать новую блокаду КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, - СМИ

Мэр польской гмины Дорогуск Войцех Савва запретил перевозчикам устраивать новую забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был разблокирован с понедельника, однако участники блокады заявили о намерении снова закрыть для фур подъезд к границе. Так, организатор предыдущей забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста с 18 декабря.

Однако местные власти не одобрили инициативу перевозчиков. В частности, мэр Дорогуска запретил снова устраивать блокаду.

Читайте также: Польские перевозчики планируют снова блокировать "Ягодин-Дорогуск"

Отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъезде к пограничному переходу с Украиной, Войцех Савва сослался на законодательную причину - угрозу имуществу в значительных размерах. Это включает в себя финансовые потери предпринимателей.

Польские водители заявили, что обратятся в суд, а также подадут 14 декабря новые заявления на протесты в нескольких местах. На обжалование решения мэра у них есть семь дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские перевозчики до сих пор блокируют 3 КПП на границе с Украиной, в очереди около 2600 фур, - Госпогранслужба